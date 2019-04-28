Синоптики рассказали о погоде в Москве

Москвичей ожидают переменная облачность, кратковременный дождь, сообщают синоптики.

Днем температура в столице составит от 11 до 13 градусов тепла. В Подмосковье ожидается от 7 до 12 градусов тепла. Ветер северный и северо-восточный со скоростью 5–10 м/с, возможны порывы до 12–17 м/с. На 28 апреля продлен желтый уровень опасности из-за риска природных пожаров в московском регионе.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба, передает ТАСС.