Суд не дал Маску отделаться от иска за «педофила»

Суд в Лос-Анджелесе отказал основателю SpaceX и Tesla Илону Маску, который просил отклонить направленный против него иск по делу о клевете, сообщают информационные агентства.

Иск подал британский дайвер Верн Уонсорт, спасавший детей из пещеры в Таиланде, передает RT со ссылкой на Bloomberg.

В суде Маск ссылался на Первую поправку к Конституции США, а также пытался объяснить свои слова «образным оскорблением».

Напомним, в июле Маск назвал Уонсорта педофилом.

Их конфликт произошел после того, как в Таиланде отказались от помощи Маска в спасении детей, заблокированных в пещере. Маск создал для этого мини-субмарину. Отказ вызвал недовольство и критику со стороны миллиардера. Уонсорт, также спасавший детей, в ответ посоветовал ему «засунуть свою подлодку куда поглубже».