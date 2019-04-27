Лолита пожаловалась на слежку в Болгарии

Эстрадная певица Лолита Милявская рассказала, что за ее домом в Болгарии ведется наблюдение.

«Вдруг кто-то узнает это полное лицо, напишите, пожалуйста! Спасибо бдительным соседям», – заявила она в Instagram, опубликовав видеозапись.

Как следует из видео, за домом следили с помощью беспилотника. Управлявший аппаратом мужчина отрицает, что его интересовал именно дом певицы.