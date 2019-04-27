Стало известно об уходе Глушакова из «Спартака»

На заседании совета директоров «Спартака» было решено расстаться с капитаном Денисом Глушаковым, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Кроме Глушакова клуб может покинуть левый защитник Дмитрий Комбаров, утверждает «Чемпионат». Такое решение якобы было принято, поскольку спортивные показатели футболистов не устраивают руководство «Спартака».

Контракты обоих спортсменов действуют до лета 2020 года. Издание уточняет, что «Спартак» намерен расторгнуть их, выплатив компенсацию, которая может составить порядка 3 млн евро Глушакову и 2,3 – 2,5 млн – Комбарову.