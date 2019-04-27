В Иране заявили, что страна стала жертвой алчности США

Глава минобороны Ирана Амир Хатами заявил, что его страна стала жертвой алчности США.

Министр обороны Ирана Амир Хатами в интервью ведущей программы «Противоположности» на RT Оксане Бойко прокомментировал ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Хатами в интервью программы «Противоположности» на RT напомнил, что американские власти при нынешнем главе государства Дональде Трампе вышли из соглашения, не обращая внимания на ранее достигнутые договоренности по ядерным вопросам.

«Они говорили о влиянии иранского правительства, об отношениях Ирана с соседними странами, но не о ядерном соглашении. Мы стали свидетелями и жертвами американской алчности. Но и плюсы здесь тоже есть. Большая часть мировой общественности поняла, что американцы лишь прикрываются ядерной тематикой, а намерения у них иные», – отметил министр.

Хатами добавил, что двуличие властей Соединенных Штатов стало очевидным всему миру.

Напомним, США решили ввести полный запрет на покупку иранской нефти. Более того, Штаты пообещали в дальнейшем расширить давление на Иран.