Тела всех горняков подняли из шахты в ЛНР

Тела всех 17 горняков подняли на поверхность из шахты «Схидкарбон» в поселке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Пасечник сообщил в Twitter, что «трагедия на шахте «Схидкарбон» забрала жизни 17 шахтеров»; тела погибших «уже подняты на поверхность».

«Уверен, что сегодня весь Донбасс, вся Россия сопереживает родственникам и близким погибших», – добавил он.

Также Пасечник объявил понедельник, 29 апреля, днем траура в ЛНР в связи с гибелью горняков, сообщает агентство Луганскинформцентр.

В этот день на территории самопровозглашенной республики будут приспущены флаги; учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.

Семьям погибших будут выплачены компенсации и «оказана вся необходимая помощь и поддержка со стороны всех без исключения служб и ведомств».

Напомним, авария произошла 25 апреля в поселке Юрьевка Лутугинского района. ЧП произошло из-за взрыва метана.