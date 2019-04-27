Жену Трампа «бросили» в день рождения

Белый дом в качестве поздравления с днем рождения опубликовал фотографию первой леди США Меланьи Трамп, однако фото вызвало насмешки в Сети.

Администрация США в Twitter поздравила первую леди с 49-летием, но выбрала фото, на котором Меланья Трамп одна сидит на диване в окружении множества журналистов.

Из-за такой композиции два пустующих места на диване сильно бросаются в глаза, а сама первая леди выглядит одинокой.

Пользователи Twitter начали публиковать свои варианты «компании» для первой леди.