Россия потребовала от США прекратить шантаж Венесуэлы

МИД России прокомментировал санкции США против министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы.

Москва «с возмущением восприняла» санкции против Арреасы, расценивает их как «грубую попытку давления» на Венесуэлу, сообщается на сайте МИД России.

Указывается, что Вашингтон демонстративно отказывается от «цивилизованного диалога с законными властями» Венесуэлы, пытаясь помешать международным контактам Каракаса. При этом США препятствуют и контактам Венесуэлы в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Россия считает действия США новым «проявлением все более агрессивной линии» Вашингтона, который пытается подменить дипломатию «циничным экономическим и политическим» диктатом. США готовы угрожать использованием силы, чтобы добиться смены «неугодных» правительств, заявили в МИДе.

Москва призвала Вашингтон отказаться от «политики шантажа и провоцирования извне напряженности в Венесуэле». По мнению России, необходимо способствовать проведению инклюзивного внутривенесуэльского диалога.

«Альтернативы этому нет», – заявили в МИД России.

Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы.

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