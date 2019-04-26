Греческий журналист распространил фейковую новость про агентство Sputnik

Журналист из Греции опубликовал в соцсети фейковую новость про агентство Sputnik, обвинив его в монтаже фотографии и антимусульманском комментарии по поводу пожара в Нотр-Даме.

«Кто-то подделывает фотографию, ее распространяют Sputnik, RT и другие «рассредоточенные» СМИ, а затем воспроизводят другие средства массовой информации «для обслуживания своих повествований... Вот так, дорогие фолловеры, действуют fake news в ядовитой выгребной яме социальных медиа», – написал в Twitter греческий журналист, редакционный директор «независимой некоммерческой исследовательской организации» Dianosis Тодорис Георгакопулос, сообщает РИА «Новости».

Поводом публикации стал снимок, сделанный французским Sputnik, на котором в кадр попали двое улыбающихся мужчин на фоне горящего собора Парижской Богоматери.

Позже, когда Sputnik выслал ему исходную фотографию, Георгакопулос пытаясь оправдаться, сослался на некий «некоммерческий проект по проверке фактов» PolitiFact.

«Извините за осторожность, но что бы вы ни делали, вы – Sputnik», – написал он.

Однако греческий Sputnik напомнил Георгакопулосу, что его организация сотрудничала с посольством США и участвовала в «Неделе дезинформации», недавно организованной США в Евросоюзе.

Позже он удалил фейковую запись в Twitter, однако за ее распространение не извинился.

Ранее сообщалось, что треть россиян испытывают стресс от фейковых новостей.