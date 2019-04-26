Полуфинал кубка «Управляй!» открылся в Петербурге

В Санкт-Петербурге стартовал очередной полуфинал всероссийского молодежного конкурса по менеджменту «Управляй!».

Соревнования проходят на корпоративной площадке «Газпром-нефти», сообщает Regnum.

В этом году на участие в конкурсе зарегистрировались более 30 тыс. человек, 3 тыс. из которых – студенты Северо-Западного федерального округа. В Санкт-Петербурге за право выйти в финал кубка поборются более 100 участников.

Как отметил директор Института организационного развития и стратегических инициатив в РАНХиГС Вячеслав Шоптенко, этот полуфинал станет отличной возможностью проявить себя в управленческом мастерстве и показать получить себя лучшим работодателям Северо-Запада.

Оценивать мастерство студентов будут представители ведущих федеральных и региональных компаний, региональных органов власти и представители конкурса управленцев «Лидеры России». Победители кубка получат гранты на обучение в магистратуре ведущих вузов страны. Также лучшим из участников будет предложено пройти стажировку или устроиться на работу в крупные компании. Финал конкурса пройдет в конце мая.

Ранее итоги полуфинала кубка «Управляй!» подвели в Волгоградской области.