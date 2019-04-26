Армения предложила урегулировать процедуру назначения генсека ОДКБ

Армения предложила урегулировать процедуру назначения нового генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Армения предложила отрегулировать процедуру назначения нового генсека организации в случае, если предыдущий генсек досрочно сложил свои полномочия», – пояснила Нагдалян, передает ТАСС.

Представитель МИД подчеркнула, что предложенные изменения не означают изменений в уставе организации.

В четверг РБК со ссылкой на источники сообщил, что Армения якобы предложила изменить устав организации. По данным издания, эти новации должны быть рассмотрены на сессии совета глав МИД ОДКБ 22 мая.