Центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес» начал работу на Ямале

Один из первых в России центров поддержки малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес» открылся в Ноябрьске; центр создан в рамках национального проекта по поддержке предпринимательства и будет оказывать помощь в формате «единого окна».

В одном месте предприниматели смогут получить около 100 видов услуг, сообщается на сайте правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Центр «Мой бизнес» предоставляет разрешения и справки, помощь в оформлении кредитных заявок и заявок на получение господдержки, помощь в подборе помещения для бизнеса, в продвижении продукции на экспорт. В центре можно также записаться на образовательные программы и получить консультации по ведению предпринимательской деятельности.

На площадке одновременно работают специалисты регионального гарантийного фонда, микрофинансовой организации, центра поддержки предпринимательства, центра инноваций социальной сферы. Также здесь открыт бизнес-инкубатор. Предприниматели могут воспользоваться переговорными комнатами и конференц-залом, услугами коворкинга, площадкой для проведения презентаций и небольших выставок.

«На Ямале создаётся целая сеть центров «Мой бизнес». Это связано с особенностями транспортного сообщения в округе. Модель других регионов, когда один крупный центр обслуживает предпринимателей из всех районов, нам не подходит. Чтобы добраться из Ноябрьска в Салехард, предприниматель должен потратить время и деньги на перелёт. А это неправильно. Поэтому на Ямале работает центр поддержки предпринимателей в Салехарде, и создаётся филиальная сеть в других городах. Вслед за Ноябрьском центры «Мой бизнес» появятся в Губкинском и Муравленко», – сообщил заместитель губернатора Ямала Александр Калинин.

Филиальная сеть центров «Мой бизнес» создаётся в рамках национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства. Открыть центры в Губкинском и Муравленко планируется до конца 2019 года.