Готовивший теракт последователь ИГ задержан в Нальчике

Сотрудники ФСБ задержали в Нальчике последователя террористической организации «Исламское государство*», который готовил теракт; у него изъяли взрывное устройство.

Ранее задержанный был в составе так называемой баксанской бандгруппы, в которой он изготавливал самодельные взрывные устройства, передает ТАСС.

Аналогичные устройства использовались в 2010 году во время нападения на Баксанскую ГЭС, а также при подрыве сотрудников правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии в 2009-2012 годах.

РИА «Новости» отмечает, что теракт планировался по указанию модераторов МТО из Сирии.

По месту проживания задержанного обнаружили указанное СВУ, литературу экстремистской направленности и прочие доказательства его причастия к подготовке теракта.

Следственное подразделение Управления ФСБ России по Кабардино-Балкарской республике возбудило уголовное дело.