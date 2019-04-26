Жатайскую судоверфь начали возводить в Якутии

В якутском поселке Жатай на торжественной церемонии была установлена первая свая судостроительного и судоремонтного завода; предприятие будет заниматься модернизацией судов Ленского пароходства в Якутии.

В торжественном мероприятии приняли участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров и глава Якутии Айсен Николаев, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«В 2021 году мы планируем закончить стройку и получить самую современную судоверфь, которая будет работать в кооперации с другими судостроительными предприятиями из России для производства широкой номенклатуры судов: и для перевозки грузов, и для перевозки углеводородов. Конечно, мы рассчитываем на то, что сделаем качественные современные туристические суда для того, чтобы в Сибирском бассейне мы получали полный комплекс услуг», – сказал Мантуров.

В свою очередь глава Якутии Айсен Николаев выразил уверенность в том, что создание судоверфи является спасением для судоходства республики. «Строительство Жатайской судоверфи вдохнет новую жизнь и даст возможность развития нашего речного флота. Уверен, что с поставленными задачами справимся. В 2022 году, в год 100-тия республики, первое судно, построенное на судоверфи, должно быть спущено на воду», – отметил глава региона.

По его словам, проект позволит модернизировать действующий Жатайский судоремонтный завод, утилизировать суда и сделает Якутскую агломерацию центром судостроительства бассейна реки Лены и других рек, впадающих в Северный ледовитый океан.

Проект, который рассчитан на 2019–2021 годы, позволит обновить устаревший флот Ленского объединенного речного пароходства, обеспечивающего завоз грузов в арктические районы Якутии. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в конце 2021 года. Ожидается, что Якутия получит на строительство судоверфи около 4,1 млрд рублей из федерального бюджета.

Проект начал реализовываться благодаря поддержке президента страны и правительства России. Стоимость проекта составляет почти 5,5 млрд рублей, из которых 4 млрд 200 млн рублей будут выделены из федерального бюджета, 750 млн рублей – из республиканского бюджета, а оставшаяся часть будет привлечена из других источников финансирования.