В Бурятии начала работу окружная стартап-школа ДФО

В Улан-Удэ в пятницу открылась молодежная IT-школа Дальневосточного федерального округа; в ходе работы программисты создадут и защитят технологические стартапы, а победитель получит грант на стажировку в Израиле.

Окружная стартап-школа IT-Start собрала 140 участников в возрасте от 16 до 30 лет из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В программе учащиеся будут заниматься практическими занятиями и посещать семинары по командообразованию, изучать актуальные технологии в IT-проектах и примеры прототипирования. Они также посетят мастер-классы по генерации идей, презентации проектов, VR и AR в технологических и социальных проектах, созданию стартапов, ориентированных на клиента и общение с экспертами.

Спикерами стали ведущие эксперты в области IT: консультант по клиентоориентированности Андрей Поскряков и руководитель бэк-энд разработки SVMD в RuTube Матвей Бебенин.

Финальный день школы, 28 апреля, будет посвящен защите проектов и подведению итогов. Главный приз конкурса – международная образовательная стажировка в Израиле.

«В своем послании президент России поставил задачу сформировать особые условия для развития стартапов в сфере IT-технологий. IT-школу мы проводим в республике впервые. Благодаря таким проектам мы формируем интерес нашей молодежи к цифровым технологиям, повышаем уровень их знаний в IT-сфере и открываем для них новые возможности для развития», – отметил врио министра промышленности и торговли Бурятии Алексей Оловянников.

В регионе продолжается работа по формированию благоприятного предпринимательского климата. Напомним, в 2018 году столица Бурятии уже принимала масштабное мероприятие «Стартап-Тур». В нем приняли участие более 800 человек и 78 стартапов не только из Улан-Удэ, но и соседних городов. По его итогам девять участников из Бурятии приняли участие в крупнейшей стартап-конференции Startup Village 2018. Один из проектов – по разработке 3D-принтера для печати металлическими материалами – получил грант на 2 млн рублей. Еще один проект «NewSkin – аналог кожи для ранозаживления» – стал победителем стартап-конференции Восточной Европы Startup Village 2018.

Также в регионе открылся многофункциональный центр для предпринимателей «Мой бизнес», где в режиме «одного окна» можно получить более 50 различных услуг. Центр стал своеобразным «проводником» предпринимателей не только для региональных мер поддержки, но и федеральных. Здесь также можно получить консультацию и подать заявку для участия в программах Корпорации малого и среднего предпринимательства, Российского экспортного центра, Фонда содействия инновациям.