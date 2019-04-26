Подозреваемый в изнасиловании дознавательницы из Уфы стал жертвой педофилов

Бывший начальник отдела полиции по миграции Уфимского района Павел Яромчук, подозреваемый в изнасиловании 23-летней дознавательницы, оказался в одной комнате СИЗО с педофилами, сообщил его адвокат Наиль Багаутдинов.

Багаутдинов утверждает, что мужчины пытались психологически давить на его подзащитного и заставляли сознаться в преступлении, пишет Bash News.

В пятницу следователи завершили расследование дела об изнасиловании сотрудницы полиции ее коллегами. Яромчука привезли в Советский районный суд Уфы для ознакомления с материалами дела.

Напомним, в конце октября 2018 года в Уфе 23-летняя дознавательница обратилась в полицию с заявлением о том, что ее изнасиловали сослуживцы. Арестованы три фигуранта дела.