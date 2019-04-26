Отец футболиста Салы умер через три месяца после гибели сына

Орасио Сала, отец погибшего в авиакатастрофе аргентинского футболиста Эмилиано Салы, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.

Сообщается, что Орасио Сала умер в своем доме в городе Прогресо, передает РИА «Новости».

Напомним, в ночь на 22 января легкий самолет, в котором летел Сала, пропал с радаров. 3 февраля пропавший борт был обнаружен на дне Ла-Манша. Среди обломков нашли тело человека. Британская полиция подтвердила, что это тело футболиста. Позже выяснилось, что у пилота разбившегося борта не было лицензии коммерческого пилота, а у самолета отсутствовало разрешение на перелет.