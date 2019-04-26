В Конгрессе США предложили ввести санкции против властей Грузии

Конгрессмен-республиканец Марквейн Маллин зарегистрировал законопроект, согласно которому правительство Грузии подвергнут санкциям, если будет установлено, что его действия вредят американскому бизнесу в стране и направлены на срыв ранее заключенных контрактов и операций, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Это может вызвать санкции как против конкретных чиновников, так и отразиться на американской финансовой помощи Грузии, сообщила телекомпания «Рустави-2».

Глава парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил, что грузинская оппозиция и поддерживающие ее неправительственные организации передают в США неверную информацию, а в Грузии бизнес является свободным.

«Бизнес в Грузии действительно свободен, – сказал он. – Некоторые наши коллеги и НПО поставляют в США неверные данные, что ставит в итоге в неловкое положение нашего главного стратегического партнера – Америку».

Мамука Мдинарадзе полагает, что до санкций дело не дойдет.

Депутат от оппозиционной «Европейской Грузии» Георгий Церетели, являющийся также председателем ПА ОБСЕ, заявил, что данный законопроект может быть связан с проблемами, которые возникли в последнее время у крупнейшего частного банка Грузии ТВС, а также с замедлением осуществления проекта строительства на Черном море Анаклийского глубоководного порта, в реализации которого заинтересованы США и бизнес этой страны.

«Законопроект Маллина отражает ажиотаж в Грузии вокруг ТВС и Анаклии», – сказал он.

Депутат от оппозиционного «Единого национального движения» Саломэ Самадашвили заявила, что законопроект конгрессмена может принести очень большие негативные последствия для Грузии, в том числе в плане привлечения иностранных инвестиций.

«Сам факт существования такого законопроекта пагубен для государственных интересов нашей страны», – заявила она и также увязала позицию Маллина с проблемами банка и порта.