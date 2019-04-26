ЕК решила представить украинский закон о языке Венецианской комиссии

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26 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 14:54  |  vz.ru
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Российскую нефть испортили запрещенными веществами

В загрязнении главного российского экспортного товара виноваты небольшие нефтяные компании в Самарской областиФото: Илья Мордвинкин/MAGPHOTO/ТАСС
Скандал с качеством российской нефти дошел до Европы – Польша и Чехия запретили пропускать «грязное» топливо на свою территорию. Это грозит России гигантскими убытками и ставит под удар репутацию нашей страны в области нефтедобычи. Судя по всему, к столь масштабным последствиям привела жадность некоторых российских нефтяных компаний и прямое нарушение технологии добычи. Подробности...
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Крымчан поразила скорость реакции Путина на проблемы людей

Путин в очередной раз показал погруженность в проблемы в самых разных отрасляхФото: Михаил Климентьев/ТАСС
«У нашей страны есть великолепный национальный лидер, который мгновенно реагирует на любую тему, отвечает на любой вопрос». Такими словами реагируют участники крымской встречи с Владимиром Путиным, по итогам которой были опубликованы соответствующие поручения президента. Они касаются самых разных вопросов, начиная с проблем разлива вина и водоснабжения и заканчивая ношением офицерских кортиков и восстановлением исторических достопримечательностей полуострова. Подробности...
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Операция «на запредельных режимах» спасла девятилетнего мальчика

Российские трансплантологи впервые в мире пересадили ребенку одновременно легкие и печеньФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Российские врачи готовятся выписать из больницы первого ребенка в мире, которому было одновременно пересажено три донорских органа. Зарубежные трансплантологи трижды пытались провести подобную операцию у детей этой возрастной группы, но все заканчивалось неудачно. Как российские врачи достигли такого успеха и почему он настолько важен? Подробности...
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Западные СМИ: Кремль проверяет Зеленского

«Россия не собирается облегчать жизнь новоизбранному президенту Украины», – пишут западные СМИФото: Kremlin Pool/Global Look Press, Zuma\TACC
«Россия адресовала новому президенту Украины странный приветственный подарок», – пишет французская пресса, реагируя на решение Владимира Путина предоставить жителям ДНР и ЛНР возможность получить российские паспорта. Другие западные СМИ и вовсе считают, что Россия тем самым испытывает и проверяет готовность Владимира Зеленского к компромиссу по Донбассу.  Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Нет ничего более рабского, чем стадное чувство свободы

Алексей Алешковский, сценарист
В трагические российские времена свободные люди за свои свободные порывы расплачивалась сполна – в сибирских рудниках, в лагерях и психушках. В эпоху фарса главным наказанием свободной тусовки стало лишение хамона и пармезана. Подробности...
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Борьба за климат – это борьба за деньги

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Ни одна европейская газета теперь не выходит без статьи про Грету Тунберг, которая прогуливала школу в знак протеста против изменения климата. Теперь по ее примеру школьники во всем мире защищают климат вместо того, чтобы учиться. Подробности...
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Робинзону Крузо исполнилось 300 лет

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Даниель Дефо считал «Приключения Робинзона Крузо» аллегорией человеческой жизни. Эту книгу уже многие годы считают детским чтением; человечество сослало в детскую многие великие книги, но вряд ли они от этого стали хуже. Подробности...
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            ЕК решила представить украинский закон о языке Венецианской комиссии

            26 апреля 2019, 14:38

            Текст: Алина Назарова

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            Еврокомиссия считает, что принятый Верховной радой Украины закон о госязыке перед вступлением в силу должен быть внесен на оценку Венецианской комиссии, заявила представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич.

            «Мы в курсе, что парламент Украины одобрил новый языковой закон, мы ожидаем публикации окончательной версии закона, чтобы изучить его содержание», – заявила Косьянчич, передает РИА «Новости».

            Она подчеркнула, что ЕС не раз выражал обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг закона о языке на Украине. «Как вы знаете, мы много раз повторяли, что власти Украины должны сделать так, чтобы закон соответствовал нормам Венецианской комиссии Совета Европы», – добавила Косьянчич, передает ТАСС.

            В то же время она отказалась отвечать на вопрос, может ли повлиять на предоставление Украине макрофинансовой помощи ЕС возможное выявление Венецианской комиссией нарушений прав языковых меньшинств из-за нового закона.

            Тем временем глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что правительство Украины работает над тем, чтобы закон об украинском языке выполнялся «толерантно и позитивно». «И я уже начал говорить со своими коллегами о том, каким образом необходимо прописать выполнение его положений для того, чтобы этот закон выполнялся толерантно и позитивно», – заявил Климкин, слова которого передает украинский телеканал «Прямой».

            Он также сказал, что предпримет все усилия, чтобы закон «работал именно от позитива».

            25 апреля Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка. Избранный президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал его и пообещал, что после вступления в должность он проверит, соответствует ли закон конституции.

            С критикой закона выступила и официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав его противоречащим конституции Украины.


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