ЕК решила представить украинский закон о языке Венецианской комиссии

Еврокомиссия считает, что принятый Верховной радой Украины закон о госязыке перед вступлением в силу должен быть внесен на оценку Венецианской комиссии, заявила представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич.

«Мы в курсе, что парламент Украины одобрил новый языковой закон, мы ожидаем публикации окончательной версии закона, чтобы изучить его содержание», – заявила Косьянчич, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что ЕС не раз выражал обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг закона о языке на Украине. «Как вы знаете, мы много раз повторяли, что власти Украины должны сделать так, чтобы закон соответствовал нормам Венецианской комиссии Совета Европы», – добавила Косьянчич, передает ТАСС.

В то же время она отказалась отвечать на вопрос, может ли повлиять на предоставление Украине макрофинансовой помощи ЕС возможное выявление Венецианской комиссией нарушений прав языковых меньшинств из-за нового закона.

Тем временем глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что правительство Украины работает над тем, чтобы закон об украинском языке выполнялся «толерантно и позитивно». «И я уже начал говорить со своими коллегами о том, каким образом необходимо прописать выполнение его положений для того, чтобы этот закон выполнялся толерантно и позитивно», – заявил Климкин, слова которого передает украинский телеканал «Прямой».

Он также сказал, что предпримет все усилия, чтобы закон «работал именно от позитива».

25 апреля Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка. Избранный президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал его и пообещал, что после вступления в должность он проверит, соответствует ли закон конституции.

С критикой закона выступила и официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав его противоречащим конституции Украины.