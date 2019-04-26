Страх перед изменением климата повысил поддержку ядерной энергетики в Финляндии

Поддержка ядерной энергетики жителями Финляндии выросла из-за опасений по поводу последствий изменения климата, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного по заказу объединения финских энергокомпаний Energiateollisuus ry.

Так, согласно проведенному исследованию, положительно к использованию атомной энергии для производства электричества относятся 49% финнов. Год назад этот показатель составлял 41%. Только 15% опрошенных признались, что относятся к этому отрицательно. Годом ранее доля тех, кто придерживается такого мнения, составляла 22%, пишет Atominfo.ru.

В опросе приняли участие 1 тыс. человек.

При этом в 2003 году позитивно и негативно к ядерной энергетике относилось практически равное число жителей Суоми – 35 и 32% соответственно.

В Energiateollisuus отмечают, что поддержка использования атома в настоящее время находится на самом высоком уровне за всю историю проведения опросов – с 1983 года.

«Отношение к атомной энергии уже давно менялось в положительную сторону. Полученный сейчас результат указывает на то, что эта тенденция еще больше укрепилась», – сказал начальник производственного департамента Energiateollisuus Яри Костама.

Кроме того, также впервые среди всех парламентских партий страны использование ядерной энергетики больше поддерживают, чем отвергают.

Больше всего сторонников атома в национальной коалиционной партии – 70%. Даже среди зеленых, ранее с подозрением относившихся к атомной энергии, ее поддерживают 32%, а 28% являются противниками.

В Energiateollisuus считают, что причин для таких перемен много. Одной из них стал доклад межправительственной группы экспертов по изменению климата, по мнению которой ограничение роста температуры на планете на 1,5 градуса – а не на 2 градуса, как предусмотрено Парижским соглашением по климату от 2015 года, – является неотложным делом.

В документе было также указано на значительную роль атомной энергии в сдерживании климатических изменений.

Всего на атомную генерацию приходится порядка 32% производства электроэнергии в Финляндии. В стране действуют два энергоблока АЭС «Ловииса», два энергоблока АЭС «Олкилуото», рядом с которыми вскоре планируют ввести в эксплуатацию третий. Также идет подготовка к строительству российско-финской АЭС «Ханхикиви-1».

В последние несколько лет морозы во многих частях Финляндии не наступали даже в декабре, а снега приходилось ждать до начала января. Период настоящей снежной зимы становился все короче.

Одним из объяснений этого процесса стало потепление климата. Несколько лет назад ученые обнаружили, что в Финляндии это происходит почти в два раза быстрее, чем в других частях планеты.

Климатические изменения заметны в Финляндии не только при взгляде на столбик термометра, но и по другим признакам. Среди них – увеличение числа бурь и ураганов, снижение численности характерных для тундры животных – например, песцов.

В мае прошлого года президент Владимир Путин заявлял о лидерстве России в развитии атомной энергетики.