Дальневосточных косаток пообещали включить в Красную книгу

Дальневосточные косатки могут быть включены в Красную книгу в 2019 году, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

«Мы в этом году должны Красную книгу доработать и доделать. Я такую цель поставил и мы к ней идем», – пояснил министр, передает РИА «Новости».

Отмечается, что плотоядные косатки были включены в Красную книгу Камчатского края в 2018 году.

Осенью 2018 года появилась информация о подготовке незаконной продажи косаток в Китай. После этого было возбуждено уголовное дело о незаконном вылове животных и жестоком обращении с ними.

В марте Кремль решил взять проблему косаток в Приморье под свой контроль. А в апреле к российским ученым присоединилась группа исследователей во главе с океанографом Кусто, чтобы решить проблему спасения косаток и белух. В итоге было принято решение выпустить их в естественную среду.

В апреле помощник президента Сергей Иванов заявил, что нужно изменить законодательство и запретить вылов животных в культурно-просветительских целях.