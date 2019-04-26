Умер Герой СССР, участник Курской битвы Бакуров

В Новосибирске скончался Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Бакуров, который принимал участие в Курской битве, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Бакуров ушел на 98-м году жизни. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования родным Бакурова, сообщается на сайте правительства.

«Нескольких дней не дожил Дмитрий Алексеевич Бакуров до празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Дмитрия Алексеевича Бакурова. Это очень тяжелая утрата для всех нас, для всей Новосибирской области», – сказал губернатор.

Дмитрий Бакуров принимал участие в битве на Курской дуге и форсировал Десну, Днепр, Припять. Он награжден орденом Ленина, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», многими другими наградами. Позже его причислили к почетным жителям Новосибирска

В Новосибирске имя Героя Советского Союза Дмитрия Бакурова увековечено на аллее Героев у монумента Славы.