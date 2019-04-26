Экс-гендиректор «Телеканала 360» стал топ-менеджером «Российского экологического оператора»

Вячеслав Духин покинул пост гендиректора «Телеканала 360» и стал заместителем гендиректора по вопросам информационной политики компании «Российский экологический оператор».

Духин покинул пост гендиректора «Телеканала 360»; исполняющим обязанности гендиректора стал Алексей Каклюгин, который ранее занимал пост главного редактора канала, передает ТАСС.

«Телеканал 360» принадлежит правительству Московской области. Духин возглавлял его с 2013 года.

Компания «Российский экологический оператор» была создана в январе по распоряжению президента Владимира Путина. В ее задачи входит стимулирование переработки отходов, а также создание единой системы учета отходов, пишут «Ведомости».

25 апреля состоялось первое заседание наблюдательного совета компании.

Идея создания госкорпорации, которая занималась бы вопросами переработки отходов, в октябре 2018 года была предложена Советом по правам человека при президенте, Общественной палатой и Общероссийским народным фронтом.

В организациях отметили, что безответственное обращение с отходами привело к многочисленным протестам населения, в том числе в Московской области. Самыми проблемными объектами они назвали подмосковные полигоны «Воловичи», «Алексинский карьер» и «Ядрово».

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев призвал усилить меры для снижения загрязнения воздуха.

До этого в ходе форума «Чистая страна» в Челябинске было предложено предусмотреть выделение средств из федерального бюджета на создание контейнерных площадок для раздельного сбора мусора в регионах.

Также были подведены первые итоги «мусорной реформы» в России.

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