Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам состоявшихся переговоров обменялись подарками.

Владимир Путин после завершения рабочего завтрака преподнес Си Цзиньпину плакат «Российско-китайское сотрудничество», созданный в 1956 году художником Исааком Гринштейном, передает РИА «Новости».

На плакате изображены рабочие двух стран, приветствующие друг друга. Они стоят на фоне карты СССР и Китая, на которой обозначены и соединены линией железной дороги города Москва, Пекин, Алма-Ата и Ланьчжоу.

Плакат приурочен к открытию участка Транссиба: Москва – Улан-Батор – Пекин и сдаче в эксплуатацию гостиницы «Пекин» в Москве.

Си Цзиньпин подарил российскому лидеру столовое серебро пекинской гостиницы «Дружба»: чашку, тарелку, палочки и ложку, на которых выгравирован образ красавицы Древнего Китая и цветы магнолии.

Также Путин получил от председателя КНР керамическую копию статуэтки «Легендарный скакун на Великом шелковом пути», оригинал которой хранится в Национальном музее Китая в Пекине.

Ранее сообщалось, что в Пекине Владимиру Путину вручили диплом почетного доктора университета Цинхуа, где учились китайские лидеры Ху Цзиньтао и Си Цзиньпин.

Накануне президент России прибыл в Пекин. В пятницу на церемонии открытия форума «Один пояс, один путь» он призвал мир совместно ответить на односторонние санкции.