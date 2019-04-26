В России разработали одновитковую схему сближения с МКС

Взгляд
26 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 11:53  |  vz.ru
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Российскую нефть испортили запрещенными веществами

В загрязнении главного российского экспортного товара виноваты небольшие нефтяные компании в Самарской областиФото: Илья Мордвинкин/MAGPHOTO/ТАСС
Скандал с качеством российской нефти дошел до Европы – Польша и Чехия запретили пропускать «грязное» топливо на свою территорию. Это грозит России гигантскими убытками и ставит под удар репутацию нашей страны в области нефтедобычи. Судя по всему, к столь масштабным последствиям привела жадность некоторых российских нефтяных компаний и прямое нарушение технологии добычи. Подробности...
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Перед Китаем строят витрину России

Первый трансграничный мост свяжет российский Благовещенск и китайский ХэйхеФото: Евгений Одиноков/РИА Новости
В Амурской области в мае ожидают смычку трансграничного автомобильного моста – первого между Россией и Китаем. В юбилейный для дипломатических отношений двух стран год корреспондент газеты ВЗГЛЯД понаблюдал, как губернатор Василий Орлов и его коллеги продолжают обустраивать «амурскую витрину» России напротив Китая. Подробности...
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Операция «на запредельных режимах» спасла девятилетнего мальчика

Российские трансплантологи впервые в мире пересадили ребенку одновременно легкие и печеньФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Российские врачи готовятся выписать из больницы первого ребенка в мире, которому было одновременно пересажено три донорских органа. Зарубежные трансплантологи трижды пытались провести подобную операцию у детей этой возрастной группы, но все заканчивалось неудачно. Как российские врачи достигли такого успеха и почему он настолько важен? Подробности...
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Западные СМИ: Кремль проверяет Зеленского

«Россия не собирается облегчать жизнь новоизбранному президенту Украины», – пишут западные СМИФото: Kremlin Pool/Global Look Press, Zuma\TACC
«Россия адресовала новому президенту Украины странный приветственный подарок», – пишет французская пресса, реагируя на решение Владимира Путина предоставить жителям ДНР и ЛНР возможность получить российские паспорта. Другие западные СМИ и вовсе считают, что Россия тем самым испытывает и проверяет готовность Владимира Зеленского к компромиссу по Донбассу.  Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Борьба за климат – это борьба за деньги

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Ни одна европейская газета теперь не выходит без статьи про Грету Тунберг, которая прогуливала школу в знак протеста против изменения климата. Теперь по ее примеру школьники во всем мире защищают климат вместо того, чтобы учиться. Подробности...
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Робинзону Крузо исполнилось 300 лет

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Даниель Дефо считал «Приключения Робинзона Крузо» аллегорией человеческой жизни. Эту книгу уже многие годы считают детским чтением; человечество сослало в детскую многие великие книги, но вряд ли они от этого стали хуже. Подробности...
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В Донбассе закончился день сурка

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Этот указ о выдаче российских паспортов – не о практической пользе. Кто хотел уехать в Россию – уже уехал. Он подвел черту под временем, когда ни войны, ни мира, ни движения вперед, ни даже отступления. Он дал миллионам людей надежду. Подробности...
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            В России разработали одновитковую схему сближения с МКС

            26 апреля 2019, 10:53

            Текст: Евгения Шестак

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            Российская ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» разработала одновитковую схему сближения с Международной космической станцией (МКС), сообщает пресс-служба РКК.

            «По мнению специалистов-баллистиков РКК «Энергия», реализовать одновитковую схему сближения возможно уже через два-три года», – сказано на сайте РКК.

            Отмечается, что новая схема позволит достичь абсолютного рекорда при доставке на МКС экипажей и груза. До станции можно будет добраться через два часа после старта ракеты-носителя с космодрома.

            При этом в РКК «Энергия» подчеркивают, что реализация новой схемы потребует соблюдения жестких баллистических условий, касающихся положения корабля и МКС.

            Одновитковую схему планируется использовать для реализации полета к Луне, а также при проведении спасательных операций в космосе, «когда фактор времени может стать критическим».

            «С космодрома Восточный запуски по одновитковой схеме можно будет осуществлять без предварительных коррекций орбиты МКС, а в идеале – даже ежесуточно», – отметили в пресс-службе.

            Ранее Россия установила мировой космический рекорд по времени полета на орбиту. Впервые за историю мировой космонавтики была использована укороченная двухвитковая схема, что позволило сократить время полета к МКС с шести до трех часов.

            Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пообещал доставлять космонавтов на МКС быстрее, чем до Брюсселя. 


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