В России разработали одновитковую схему сближения с МКС

Российская ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» разработала одновитковую схему сближения с Международной космической станцией (МКС), сообщает пресс-служба РКК.

«По мнению специалистов-баллистиков РКК «Энергия», реализовать одновитковую схему сближения возможно уже через два-три года», – сказано на сайте РКК.

Отмечается, что новая схема позволит достичь абсолютного рекорда при доставке на МКС экипажей и груза. До станции можно будет добраться через два часа после старта ракеты-носителя с космодрома.

При этом в РКК «Энергия» подчеркивают, что реализация новой схемы потребует соблюдения жестких баллистических условий, касающихся положения корабля и МКС.

Одновитковую схему планируется использовать для реализации полета к Луне, а также при проведении спасательных операций в космосе, «когда фактор времени может стать критическим».

«С космодрома Восточный запуски по одновитковой схеме можно будет осуществлять без предварительных коррекций орбиты МКС, а в идеале – даже ежесуточно», – отметили в пресс-службе.

Ранее Россия установила мировой космический рекорд по времени полета на орбиту. Впервые за историю мировой космонавтики была использована укороченная двухвитковая схема, что позволило сократить время полета к МКС с шести до трех часов.

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пообещал доставлять космонавтов на МКС быстрее, чем до Брюсселя.