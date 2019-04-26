Магаданский губернатор наказал министров лишением премий

Взгляд
26 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 11:53  |  vz.ru
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Российскую нефть испортили запрещенными веществами

В загрязнении главного российского экспортного товара виноваты небольшие нефтяные компании в Самарской областиФото: Илья Мордвинкин/MAGPHOTO/ТАСС
Скандал с качеством российской нефти дошел до Европы – Польша и Чехия запретили пропускать «грязное» топливо на свою территорию. Это грозит России гигантскими убытками и ставит под удар репутацию нашей страны в области нефтедобычи. Судя по всему, к столь масштабным последствиям привела жадность некоторых российских нефтяных компаний и прямое нарушение технологии добычи. Подробности...
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Перед Китаем строят витрину России

Первый трансграничный мост свяжет российский Благовещенск и китайский ХэйхеФото: Евгений Одиноков/РИА Новости
В Амурской области в мае ожидают смычку трансграничного автомобильного моста – первого между Россией и Китаем. В юбилейный для дипломатических отношений двух стран год корреспондент газеты ВЗГЛЯД понаблюдал, как губернатор Василий Орлов и его коллеги продолжают обустраивать «амурскую витрину» России напротив Китая. Подробности...
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Операция «на запредельных режимах» спасла девятилетнего мальчика

Российские трансплантологи впервые в мире пересадили ребенку одновременно легкие и печеньФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Российские врачи готовятся выписать из больницы первого ребенка в мире, которому было одновременно пересажено три донорских органа. Зарубежные трансплантологи трижды пытались провести подобную операцию у детей этой возрастной группы, но все заканчивалось неудачно. Как российские врачи достигли такого успеха и почему он настолько важен? Подробности...
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Западные СМИ: Кремль проверяет Зеленского

«Россия не собирается облегчать жизнь новоизбранному президенту Украины», – пишут западные СМИФото: Kremlin Pool/Global Look Press, Zuma\TACC
«Россия адресовала новому президенту Украины странный приветственный подарок», – пишет французская пресса, реагируя на решение Владимира Путина предоставить жителям ДНР и ЛНР возможность получить российские паспорта. Другие западные СМИ и вовсе считают, что Россия тем самым испытывает и проверяет готовность Владимира Зеленского к компромиссу по Донбассу.  Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Борьба за климат – это борьба за деньги

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Ни одна европейская газета теперь не выходит без статьи про Грету Тунберг, которая прогуливала школу в знак протеста против изменения климата. Теперь по ее примеру школьники во всем мире защищают климат вместо того, чтобы учиться. Подробности...
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Робинзону Крузо исполнилось 300 лет

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Даниель Дефо считал «Приключения Робинзона Крузо» аллегорией человеческой жизни. Эту книгу уже многие годы считают детским чтением; человечество сослало в детскую многие великие книги, но вряд ли они от этого стали хуже. Подробности...
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В Донбассе закончился день сурка

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Этот указ о выдаче российских паспортов – не о практической пользе. Кто хотел уехать в Россию – уже уехал. Он подвел черту под временем, когда ни войны, ни мира, ни движения вперед, ни даже отступления. Он дал миллионам людей надежду. Подробности...
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            Магаданский губернатор наказал министров лишением премий

            26 апреля 2019, 10:47

            Текст: Ольга Никитина

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            Губернатор Магаданской области Сергей Носов жестко раскритиковал региональных министров здравоохранения, труда и культуры за то, что те не отчитались в государственной автоматизированной системе (ГАС) о выполнении президентских указов; в наказание глава региона лишил министров премий.

            «Запишите решение: премии министрам за апрель не выплачивать, пока не исправят эту ситуацию. Исправите – тогда вопрос рассмотрим, в каком объеме ее оплачивать», – приводит его слова Ura.ru.

            Министр экономического развития региона Ирина Пеньевская пояснила, что ГАСы не всегда корректно работают, однако губернатора это не убедило. Он потребовал ввести новую систему оплаты труда, где премии глав ведомств будут зависеть от отчетности о выполненной работе.

            «Моя команда: после майских праздников – [ввести новую] систему оплаты труда», – подчеркнул Носов. Он пояснил, если в системе будет одно невыполненное поручение, то министра лишать 10% премии, если два – половины, если три – 100%. При этом надбавка будет начисляться за объем выполненных работ. «За 85 – 10% премии, за 90 – 50% премии, за 95 – 75%, и за 100 – 100% премии. Я больше заниматься сказками не буду. Хватит заниматься ерундой, надо предпринять усилие по исправлению этой ситуации», – подчеркнул губернатор.

            В июне прошлого года Носов устроил региональному правительству разнос за «фокусы с бюджетом».

            Президент Владимир Путин назначил Носова врио губернатора Магаданской области в мае прошлого года. В единый день голосования 9 сентября он был избран главой дальневосточного региона.


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