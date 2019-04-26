Магаданский губернатор наказал министров лишением премий

Губернатор Магаданской области Сергей Носов жестко раскритиковал региональных министров здравоохранения, труда и культуры за то, что те не отчитались в государственной автоматизированной системе (ГАС) о выполнении президентских указов; в наказание глава региона лишил министров премий.

«Запишите решение: премии министрам за апрель не выплачивать, пока не исправят эту ситуацию. Исправите – тогда вопрос рассмотрим, в каком объеме ее оплачивать», – приводит его слова Ura.ru.

Министр экономического развития региона Ирина Пеньевская пояснила, что ГАСы не всегда корректно работают, однако губернатора это не убедило. Он потребовал ввести новую систему оплаты труда, где премии глав ведомств будут зависеть от отчетности о выполненной работе.

«Моя команда: после майских праздников – [ввести новую] систему оплаты труда», – подчеркнул Носов. Он пояснил, если в системе будет одно невыполненное поручение, то министра лишать 10% премии, если два – половины, если три – 100%. При этом надбавка будет начисляться за объем выполненных работ. «За 85 – 10% премии, за 90 – 50% премии, за 95 – 75%, и за 100 – 100% премии. Я больше заниматься сказками не буду. Хватит заниматься ерундой, надо предпринять усилие по исправлению этой ситуации», – подчеркнул губернатор.

В июне прошлого года Носов устроил региональному правительству разнос за «фокусы с бюджетом».

Президент Владимир Путин назначил Носова врио губернатора Магаданской области в мае прошлого года. В единый день голосования 9 сентября он был избран главой дальневосточного региона.