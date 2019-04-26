В России сократили сроки заключения 96 тыс. осужденных

Закон «день за полтора» за первый год применения сократил сроки более 96 тыс. осужденных к лишению свободы, сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

В ведомстве сообщили, что с момента принятия закона была проведена большая работа по подготовке всех необходимых документов для пересчета срока наказаний осужденным, подпадающим под новые нормы, передает ТАСС.

Администрациями учреждений, исполняющих наказания, в суды для рассмотрения направлены материалы в отношении более 100 тыс. осужденных.

В результате 10 тыс. 402 осужденных «освобождены из мест лишения свободы (из воспитательных колоний – 90 человек, колоний-поселений – 1 тыс. 708 человек, колоний общего режима – 8 тыс. 604 человека)», 85 тыс. 916 осужденным «снижен срок наказания (в воспитательных колониях – 1 тыс. 112 человек, в колониях-поселениях – 7 тыс. 379 человек, колониях общего режима – 77 тыс. 425 человек)».

Освобождены от отбывания наказания 247 осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, которые до приговора содержались под стражей.

Вместе с тем срок наказания снижен 2 тыс. 749 осужденным к альтернативным видам наказания (к обязательным работам – 15 человек, к исправительным работам – 1 тыс. 270, к ограничению свободы – 1 тыс. 345, к принудительным работам – 119).

Далее применение новых норм зачета времени пребывания в СИЗО будет учитываться судами непосредственно при вынесении приговоров или рассмотрении апелляций.

Напомним, принятый 3 июля 2018 года закон о поправках в УК предусматривает, что день содержания человека в СИЗО засчитывается как полтора дня нахождения в исправительной колонии общего режима или воспитательной колонии и два дня в колонии-поселении.