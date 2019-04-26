Погиб предполагаемый координатор серии терактов на Шри-Ланке

Правоохранительные органы сообщили о смерти предполагаемого координатора серии терактов на Шри-Ланке Захрана Хашима.

«Лидер (группировки) «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания», который координировал взрывы на Шри-Ланке, погиб в гостинице Shangri-La», – цитирует сообщение ланкийской полиции РИА «Новости».

При каких обстоятельствах погиб мужчина, полиция не уточняет.

Между тем президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил, что примет меры против всех чиновников, которые не выполнили свои обязанности и не предотвратили серию терактов. При этом он также берет на себя ответственность за произошедшее.

«В течение ближайших дней будет проведена полная реорганизация наших служб безопасности», – заявил президент.

В пасхальное воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов, в результате которых погибли 359 человек, пострадали – более 500.

Власти Шри-Ланки связали эти события со стрельбой в Новой Зеландии. После террористическая группировка «Исламское государство*» взяла на себя ответственность за взрывы, а в Сети появилось видео с возможным исполнителем одного из терактов. Сейчас полицией задержано уже более 60 подозреваемых.

После случившегося президент Шри-Ланки попросил глав минобороны и полиции уйти в отставку.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто кого убивает на Шри-Ланке.