Ким Чен Ын возложил венок к мемориалу во Владивостоке

Во Владивостоке состоялось возложение венка северокорейским лидером Ким Чен Ыном к субмарине С-56 мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота».

В связи с погодными условиями церемония состоялась на пару часов позже, чем планировалось, передает РИА «Новости».

Ким Чен Ын возложил к мемориалу венок с красными лентами, на которых было написано «Ким Чен Ын» и «Героическим воинам, отдавшим жизни в борьбе за Родину».

Напомним, сообщалось, что возложение не состоится из-за дождя, но в итоге его просто перенесли на полдень.

Накануне на острове Русский прошла встреча главы российского государства Владимира Путина и Ким Чен Ына.