Земан заявил о вине Порошенко в конфликте в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко несет долю ответственности за то, что в Донбассе «нет мира», заявил чешский лидер Милош Земан.

Земан напомнил, что Порошенко обещал добиться мира, но теперь действующему президенту Украины «никто не верит», передает ТАСС со ссылкой на канал «Баррандов».

Президент Чехии считает Владимира Зеленского лучшим выбором для украинцев, чем Порошенко, так как Зеленский стремится к демократическим структурам Запада, миру в Донбассе и борьбе с олигархами.

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