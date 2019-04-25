Беглов показал проект «Арт-парка»

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов показал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» проект будущего «Арт-парка» на проспекте Добролюбова.

«На проспекте Добролюбова действительно появится Арт-парк. Вместо судебного квартала будет большое общественное пространство для всех жителей Петербурга. Моя твердая позиция: то, как будет выглядеть итоговый проект, решать будут только сами петербуржцы», – написал Беглов в соцсети, опубликовав видеопроект парка.

На кадрах видно, что на проспекте Добролюбова может появиться театр балета Бориса Эйфмана, зеленая зона площадью 6 гектаров, выставочный комплекс, кинотеатр, творческие мастерские, кафе. Также парк будет оснащен подземной парковкой на 1,5 тыс. мест.

На этой неделе президент Владимир Путин посетил Петербург, где провел встречу с Бегловым. Президент высказался в поддержку обустройства парковой зоны вместо судебного квартала.

Эксперт отметил, что Беглов хорошо чувствует запросы петербуржцев.