Пермского пенсионера решили оштрафовать за доски на разбитой дороге

Жителя деревни Пруддор Пермской области Василия Яркова собрались оштрафовать на 5 тыс. рублей за то, что он положил доски на разбитую дорогу, сообщают СМИ.

На дороге в деревне Пруддор глубокие колеи, в сырую погоду на ней легко увязнуть, поэтому пенсионер, которому каждый день нужно ездить в соседнее село Белоево в больницу, положил доски в колеи, сообщает Parmanews.

Однако на него пожаловался сосед, который написал на него заявление в Кудымкарский отдел ГИБДД. Инспекторы составили на Василия Яркова протокол об административном правонарушении за повреждение дороги.

«Гражданин Ярков Василий Иосифович создал помехи в дорожном движении путем загрязнения дорожного покрытия и создал угрозу безопасности движения», – говорится в документе за подписью исполняющего обязанности начальника отдела ГИБДД Александра Мехоношина.

Пенсионеру теперь грозит штраф в 5 тыс. рублей, кроме того, его обязали убрать горбыль с дороги, что он уже сделал.

Глава администрации Белоевского сельского поселения Анастасия Леонтьева уже пообещала. Что отправит необходимую технику для восстановления дороги в деревне Пруддор, но только после того, как дорога высохнет.

«Все, что мы сможем своими силами в рамках тех денежных средств, что у нас имеются, мы это сделаем, то есть оканавливание и грейдирование данной дороги. А то, что касается ремонта, к сожалению, в этом году уже все денежные средства, что заложены на этот год, уже распределены», – отметила она.