Беглов встретился со 100-летней блокадницей Ленинграда

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов лично поздравил со столетием блокадницу Веру Рогову, которая стала прототипом памятника «Регулировщица» на Дороге жизни.

Беглов вручил в подарок семье Роговой большой телевизор. Сама блокадница также получила медаль в честь 75-летия освобождения Ленинграда от блокады и поздравления от президента Владимира Путина, сообщают «Невские новости».

Врио губернатора поделился с Роговой планами по расширению Музея обороны и блокады Ленинграда, который находится в Соляном переулке. Ремонт уже существующей части закончится к 8 сентября, а потом Петербург получит от Минобороны 3,5 тыс. квадратных метров площади для последующего расширения выставочного пространства. Филиалы музея также должны появиться и в других регионах и странах бывшего СССР.

Вера Рогова родилась 25 апреля 1919 года в Луге. С восьмого класса Рогова училась в вечерней школе и работала, потом после окончания курсов стала товароведом в Доме Ленинградской торговли. Прошла всю войну, перевязывала раненых, зимой 1942–1943 годов стала регулировщицей на Ладоге. Была комсоргом батальона.

В 1946 году блокадницу демобилизовали в Прибалтике.

После войны работала бухгалтером на заводе «Красный химик», была активной общественницей. Награждена орденом Великой Отечественной войны и медалью «За оборону Ленинграда».

Также Рогова – прототип для памятника «Регулировщица», который установлен на Дороге жизни.

Беглов уделяет внимание социальной поддержке ветеранов и льготников, обращает внимание на сохранение исторического наследия и памяти о военных годах. Так, 6 февраля он встретился с ветеранами Колпинского района, обсудил с ними вопросы, касающиеся льгот и лекарственного обеспечения. Также льготникам в Петербурге разрешили бесплатный проезд в электричках.