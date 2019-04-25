МИД рассказал о политике США по запугиванию стран Латинской Америки Россией

США продолжают тиражировать вероятность силового сценария в Венесуэле, при этом Вашингтон пытается запугать страны Латинской Америки Россией, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Соединенные Штаты Америки продолжают тиражировать вероятность силового сценария венесуэльского урегулирования. Хотя все страны Карибского бассейна и Латинской Америки, как и подавляющее большинство государств других регионов, четко, ясно высказались против вооруженного вторжения в Венесуэлу, в какой бы гуманитарной обертке оно ни было преподнесено», – передает ее слова РИА «Новости».

Она добавила, что нельзя сбрасывать со счетов и внутренние причины кризиса в Венесуэле, однако определяющим в этой ситуации является внешнее давление.

Захарова отметила, что Россия на всех международных площадках призывает отказаться от новых санкций против Венесуэлы и угроз применения силы. Кроме того, в преддверии предстоящих майских акций протестов в Венесуэле Москва призывает всех здравомыслящих политиков в стране не поддаваться на провокации.

«Радикальная оппозиция готовит новые масштабные акции, чтобы спровоцировать столкновения митингующих из разных лагерей... Мы призываем всех здравомыслящих политиков Венесуэлы придерживаться исключительно мирных методов политической борьбы, тем более в день международной солидарности трудящихся, и не поддаваться на провокации», – сказала Захарова.

Она назвала очевидным тот факт, что Вашингтон устроит любой вариант дестабилизации обстановки в Венесуэле при условии свержения нынешнего венесуэльского правительства, что является конечной целью США.

Ранее руководитель Главного разведывательного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Игорь Костюков заявил, что США планируют установить контроль над всей Латинской Америкой.