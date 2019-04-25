Мужчину с патронами и пропуском в парламент задержали на Шри-Ланке

Полиция Шри-Ланки задержала мужчину, при котором были обнаружены боеприпасы и несколько пропусков в федеральный парламент страны.

Задержание состоялось в доме 26-летнего мужчины. Во время обыска в его жилище были обнаружены винтовочные патроны, 13 сим-карт, несколько мобильных телефонов, кредитные карты и планшет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интернет-издание Ada Derana.

Также полицейские нашли самодельную карту, на которой изображены маршруты проезда к зданию парламента.

Ожидается, что уже до конца дня задержанный предстанет перед судом.

Ранее сообщалось, что на западе Шри-Ланки прогремел новый взрыв.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов, в результате которых погибли 359 человек, пострадали более 500.

В атаках были задействованы девять смертников, которые являются гражданами Шри-Ланки; в ходе расследования терактов задержаны более 60 человек.