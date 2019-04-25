Саакашвили рассказал о «психологии пахана» у Порошенко

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25 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 12:55  |  vz.ru
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Поиски дешевого газа вернут Украину в Россию

Украинцы платят за газ уже больше, чем само государство - за его импортФото: Александр Демьянчук/РИА Новости
Украинское правительство потребовало от местного газового монополиста «Нафтогаза» искать дешевый газ по всему миру – с тем, чтобы снизить цену топлива для населения. Каким способом и по какой цене сейчас получают газ жители Украины? А главное – куда заведет Украину эта кругосветная газовая экспедиция?  Подробности...
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Приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной

В Донбассе теперь будут жить миллионы новых граждан РоссииФото: Алексей Филиппов/РИАНовости
Произошло то, чего давно ждали миллионы людей как в Донбассе, так и в России. Владимир Путин давно уже дал жителям республик гарантии безопасности, взяв их под свою защиту. Теперь же к ней добавляется и наделение их статусом граждан России. Почему это произошло именно сейчас и какой сигнал тем самым Россия посылает Западу? Подробности...
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Трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе

Когда о помощи Нотр-Даму заявил президент России, он сделал это в формате делового предложенияФото: Francisco Seco/AP/ТАСС
Социологи решили выяснить, как граждане России восприняли пожар, чуть было не уничтоживший собор Парижской Богоматери. Результаты достаточно неожиданные: несмотря на разницу в мировоззрении, геополитическое противостояние и груз исторических обид, тех, кто призывает помочь Франции, больше, чем тех, кто хочет остаться в стороне. Но почему? Подробности...
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Западные СМИ: Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу

«Россия не собирается облегать жизнь новоизбранному президенту Украины», – пишут западные СМИФото: Kremlin Pool/Global Look Press, Zuma\TACC
«Россия адресовала новому президенту Украины странный приветственный подарок», – пишет французская пресса, реагируя на решение Владимира Путина предоставить жителям ДНР и ЛНР возможность получить российские паспорта. Другие западные СМИ и вовсе считают, что Россия тем самым испытывает и проверяет готовность Владимира Зеленского к компромиссу по Донбассу.  Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Украинцам ждать чуда от еврея как-то логичнее

Антон Крылов, журналист
Украинцы хотят чуда, и им совершенно безразлично, представитель какой нации им это чудо подарит. Они согласны даже на русского, если он примет указанные выше правила игры: ненависть к России, «украинский Крым» и мова. Подробности...

Клоунада – сильнейший механизм уничтожения власти

Дмитрий Юрьев, политолог
У нас – если кроме шуток – на Зеленского похож разве что Слепаков. Он популярен и ловко шутит про политику. Но вот незадача – в инстаграме у него около миллиона подписчиков. А у Ольги Бузовой – около 15 миллионов. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Россия приняла историческое решение для Донбасса

Андрей Бабицкий, журналист
Просто представьте себе, что мечта подавляющего большинства населения двух народных республик сбылась. Перейден рубеж, началась новая эпоха для людей, которые уже сегодня ощутили себя гражданами России. Подробности...
Обсуждение: 47 комментариев
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          • Хуже Порошенко

          • Таким же как Порошенко

          Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?
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            Саакашвили рассказал о «психологии пахана» у Порошенко

            25 апреля 2019, 11:25

            Текст: Алексей Дегтярев

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            Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что оставлять Петра Порошенко на свободе неправильно.

            «Если кто-то нуждается в моих советах, я готов их давать. Я бы с удовольствием читал лекции для новой украинской политической элиты. И первое, что я скажу: Порошенко не угомонится. Ошибка оставлять его на свободе», – заявил Саакашвили в интервью «Страна.ua».

            Экс-президент Грузии отметил, что Порошенко не оценит, если в отношении него не возбудят уголовных дел, так как воспринимает любую благородность за слабость.

            «У него психология пахана. И при любой возможности он вставит нож в спину», – добавил Саакашвили.

            «Я посмотрел все его фильмы «Слуга народа» и сделал вывод, что он не какой-то простачок. У него все обдуманно. У него предсказаны все сложности, которые ему предстоят. И он очень хорошо подготовлен к этой должности», – также поделился мнением политик про избранного украинского президента Владимира Зеленского.

            На ваш взгляд

             
            Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский?



            Обсуждение: 56 комментариев

            Напомним, Зеленский одержал победу во втором туре выборов президента Украины с рекордным показателем в 73,22%.

            Газета ВЗГЛЯД писала о том, как новый президент Украины подтолкнул Россию к важнейшему решению по Донбассу.


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