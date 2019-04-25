Саакашвили рассказал о «психологии пахана» у Порошенко

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что оставлять Петра Порошенко на свободе неправильно.

«Если кто-то нуждается в моих советах, я готов их давать. Я бы с удовольствием читал лекции для новой украинской политической элиты. И первое, что я скажу: Порошенко не угомонится. Ошибка оставлять его на свободе», – заявил Саакашвили в интервью «Страна.ua».

Экс-президент Грузии отметил, что Порошенко не оценит, если в отношении него не возбудят уголовных дел, так как воспринимает любую благородность за слабость.

«У него психология пахана. И при любой возможности он вставит нож в спину», – добавил Саакашвили.

«Я посмотрел все его фильмы «Слуга народа» и сделал вывод, что он не какой-то простачок. У него все обдуманно. У него предсказаны все сложности, которые ему предстоят. И он очень хорошо подготовлен к этой должности», – также поделился мнением политик про избранного украинского президента Владимира Зеленского.

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