Ингушетия стала первой в России по индексу промпроизводства в обрабатывающей сфере

Ингушетия по итогам 2018 года достигла положительных показателей по объемам промышленного роста и добилась роста сельхозпроизводства; так, республика стала первой в России по обрабатывающим производствам, соответствующий индекс составил 138,5%, сообщил министр экономики, промышленности, торговли и туризма Ингушетии Умалат Торшхоев.

Торшхоев отметил, что Ингушетия по индексу промышленного производства стала первой по СКФО, он составил 107,7%, а по индексу сельхозпроизводства регион занял второе место по федеральному округу и третье по России, показатель вырос на 9,7%. Кроме того, в 1,8 раза вырос объем выполненных строительных работ, по этому параметру Ингушетия оказалась на первом месте по СКФО. Также в республике на 10,6% выросла начисленная среднемесячная заработная плата, это третий показатель по всему федеральному округу, приводит издание Ekonomri.ru доклад регионального министра в ходе заседания коллегии Минэкономразвития Ингушетии.

По словам Торшхоева, деятельность министерства в 2018 году была направлена на сохранение стабильной социально-экономической ситуации в республике: формирование благоприятной инвестиционной среды, реализацию целевых программ территориального развития, поддержку малого и среднего предпринимательства и многое другое.

«В последние годы в республике активно ведется работа по улучшению условий ведения бизнеса и обеспечению гарантий сохранности частных инвестиций. В результате мы достигли роста внебюджетных инвестиций на 53,5% в 2017 году к уровню предыдущего года. По предварительным данным, рост объема внебюджетных инвестиций за 2018 год составил 22%», – сообщил министр.

Он доложил, что в 2019 году в программу Минкавказа России министерством было заявлено четыре новых проекта, ориентированных на импортозамещение и экспорт. Кроме того, в 2018 году в Республике Ингушетия завершено строительство двух заводов, реализованных на промышленно-инвестиционных площадках города Карабулак и сельском поселении Али-Юрт.

«Проведена работа по разработке и утверждению трех региональных проектов на 2023-2024 годы в рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Проведен подробный анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности 33 ГУПов, на основании которых сделаны выводы и предложения по каждому предприятию. Материалы направлены в правительство республики. В министерстве проведены заседания балансовой комиссии», – отчитался Торшхоев.

В своем докладе министр отметил, что в 2018 году в Республике Ингушетия действовали 22 государственные программы, в рамках которых реализовывалось 89 подпрограмм. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программ, составил 24 млрд 336,8 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 9 млрд 181,4 млн рублей, из республиканского бюджета – 15 млрд 155,4 млн рублей. По его словам, Ингушетия приняла участие в 18 государственных программах Российской Федерации и в мероприятиях по непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы, в рамках которых реализовывалось более 70 мероприятий различного направления.

«У нас есть все ресурсы, чтобы работать эффективно, результативно. И я уверен, что работая сплоченно, командой мы добьемся успеха в реализации поставленных задач», – заключил Торшхоев.