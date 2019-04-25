В четверг синоптики пообещали москвичам по-летнему теплую солнечную погоду.

По прогнозу синоптиков, в четверг утром столбики термометров в Москве покажут 13 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 21 градуса. Осадков и ветра не ожидается, следует из данных на сайте Росгидромета.