Володин призвал Зеленского самостоятельно высказаться о гражданстве для жителей Донбасса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что по вопросу о гражданстве России для жителей Донбасса должен высказываться сам избранный президент Украины Владимир Зеленский, а не его штаб.

«По окончании выборов избирательный штаб прекращает свою деятельность, которая связана исключительно с предвыборной кампанией. Было бы правильно, чтобы высказывался человек, которого избрали граждане», – заявил Володин, комментируя заявление команды Зеленского.

Он также отметил, что «указ президента принят в строгом соответствии с нормами международного права. Решение президента носит гуманитарный характер, оно призвано защитить права граждан, проживающих на этих территориях», передает ТАСС.

Володин напомнил, что в Донбассе по-прежнему идут военные действия и гибнут мирные жители.

Ранее в команде Зеленского заявили, что решение президента России Владимира Путина упростить выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР препятствует прекращению огня в Донбассе. Также в заявлении говорилось, что Россия таким образом «признает ответственность за оккупацию» территорий, и содержался призыв усилить санкции против Москвы.

В среду Путин подписал указ об упрощенном приеме жителей ЛНР и ДНР в российское гражданство. МИД Украины выразил решительный протест по этому поводу.