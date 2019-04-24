МВД разъяснило порядок приема заявлений на паспорт от жителей Донбасса

Заявления на получение российского гражданства будут принимать уполномоченные лица ДНР и ЛНР, их рассмотрят на территории Ростовской области, там же будут выдавать паспорта, заявили в МФД России.

«Планируется, что прием заявлений у данной категории граждан будет осуществляться через уполномоченных лиц ДНР и ЛНР и рассматриваться на территории Ростовской области, где для этого имеются все необходимые условия, включая материально-технические ресурсы и бланочную продукцию», – говорится в сообщении на сайте МВД.

Срок рассмотрения заявлений – до трех месяцев. В случае положительного решения о приобретении гражданства в Ростовской области будут выдаваться паспорта гражданина Российской Федерации.

«Данная категория лиц также сможет получить при желании документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (загранпаспорт)», – говорится в заявлении.

Отмечается, что установленный указом президента порядок обращения с заявлением обусловлен «спецификой сложившейся ситуации и трудным положением, в котором находятся граждане Украины и лица без гражданства, проживающие на территориях ДНР и ЛНР».

Подчеркивается, что эти граждане могут обратиться с заявлением о приобретении гражданства России, не отказываясь от украинского гражданства.

В среду Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР. В Донецке обрадовались упрощению получения гражданства России, как и в Луганске, где заявили о желании порвать с Украиной.

МИД Украины выразил решительный протест, также представители Киева пожаловались в СБ ООН по этому поводу.