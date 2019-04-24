В Москве прошла встреча бизнесменов России и Казахстана

Вопросы взаимовыгодного сотрудничества между российскими и казахскими предпринимателями и знакомство с условиями инвестирования и ведения бизнеса в Казахстане обсуждались в Москве в ходе делового завтрака на тему «Казахстан: возможности для локализации производства, развитие экспорта в рамках ЕАЭС и партнерство с московским бизнесом».

Организаторами мероприятия выступили Московская торгово-промышленная палата, посольство и торговое представительство Казахстана в России, а также компания «Advantage Kazakhstan». Главная тема встречи – презентация новых форм взаимодействия экономических структур Казахстана с инвесторами.

Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов в ходе делового завтрака представил казахским партнерам проект «Бизнес-маркет», который «позволяет предпринимателям обмениваться важной информацией». «Я уверен, что здесь уже много достойных примеров, которые показали выгодное вложение денег в экономику Казахстана и выгодное взаимосотрудничество между нашими предпринимателями», – цитирует Платонова Агентство «Москва». – «Сегодня не просто встреча, а продолжающееся сотрудничество. Оно не сегодня началось, не завтра закончится. Нас объединяет наша общая история, а самое главное – нас объединяет настоящее».

Советник-посланник посольства Казахстана в РФ Нуржан Каджиакбаровотметил, что для инвесторов, в том числе и для российских партнеров, в стране созданы благоприятные условия и принята национальная инвестиционная стратегия. «В Казахстане эффективно действует многоуровневая система прямого диалога государства с инвесторами, включающая Совет иностранных инвесторов при президенте Республики Казахстан, Совет по улучшению инвестиционного климата при премьер-министре, институт Инвестиционного омбудсмена. Проводится оптимизация услуг, предоставляемых инвесторам. А для российских предпринимателей мы готовы предоставить особо приоритетные условия», - заявил казахский дипломат.

Торговый представитель Казахстана в России Бауржан Сартбаевв своем выступлении заявил, что согласно отчету Всемирного банка «Doing Business 2019», в общем рейтинге по легкости ведения бизнеса Казахстан занял 28-е место из 190 стран, поднявшись за год на восемь позиций. При этом по показателю «защита миноритарных инвесторов» Казахстан находится на первом месте в мире.

По оценкам главы компании Advantage KazakhstanДмитрия Родина, в 2018 году объем закупок казахских госпредприятий через тендеры составил около 10 млрд долларов, что весьма серьезная сумма для страны, где проживает 18 млн человек. «Я полагаю, что в таких тендерах объем участия малого и среднего бизнеса может доходить до 70%. Это очень большая доля, это доля развитых стран», - подчеркнул бизнесмен. По его словам, инвестиции в Казахстан, в том числе и на уровне малого и среднего бизнеса, очень перспективны.

Благодаря низким ставкам кредитования (в тенге 6 % годовых), прозрачной электронной системе закупок, малый и средний бизнес становится главным драйвером экономического роста в Казахстане. Количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса превысило 1,2 млн, в эту сферу вовлечено 3,2 млн человек, а доля малого и среднего бизнеса в прошлом году в экономике Казахстана достигла более 27%, тогда как в 2005 году она составляла немногим более 10%. Планируется, что к 2025 году это доля в экономике страны достигнет 35%.

«Наша цель – уменьшить стоимость входного билета на казахский рынок», - подчеркнул Дмитрий Родин. Участники делового завтрака также отметили, что в рамках ЕЭАС России стоит задействовать опыт Казахстана и «подружить» представителей малого и среднего бизнеса двух стран.