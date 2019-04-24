В Москве прошла встреча бизнесменов России и Казахстана

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Почему доллар теряет свое могущество в России

За пять лет Россия добилась впечатляющих результатов в борьбе с гегемонией доллара в своей торговле Фото: Mark Lennihan/AP/ТАСС
За последние пять лет Россия сумела добиться снижения доли доллара в своих международных расчетах. Доли евро и рубля, напротив, существенно выросли – впрочем, как и юаня. Должна ли Россия вообще избавляться от расчетов в долларах и почему юань пока разочаровывает российскую экономику? Подробности...
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В «паспортной войне» России и Украины побеждает Путин

Не исключено, что Зеленский тоже в итоге «соблазнится» российским паспортом – жизнь в России сытнееФото: «Студия Квартал 95»
«Украинцы, наверное, выберут Зеленского президентом России, потому что он тоже возьмет российское гражданство». Такие фантастические картины рисуют политологи, комментирующие заочный спор, вспыхнувший между лидерами России и Украины по поводу раздачи паспортов своих стран соседям. Кто стал победителем в этой политической риторике и реальна ли подобная паспортная коллизия? Подробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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Скончался человек, вырвавший ядерные зубы у советского медведя

Сенатор Лугар был достойным сыном своего народа – но России он вряд ли принес такую же пользуФото: SERGEI CHUZAVKOV/AP/ТАСС
В минувшие выходные на 88-м году жизни скончался Ричард Лугар – американский политик-республиканец, более известный как соавтор программы по уничтожению советского ядерного оружия (программа Нанна – Лугара). Соединенные Штаты крайне ценили этого политика, и было за что. Однако для России его фигура имеет совсем другое значение. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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ГУЛАГ продается, но секс все равно круче

Сергей Мардан, публицист
Сталинский хоррор выглядит в ютубовской ленте очень неплохо. Но только про секс с Ивлеевой все равно лучше смотрят, и Дудь это знает лучше прочих. А пожилым борцам с проклятым прошлым лучше не трясти перхотью и успокоиться. Подробности...
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Призрак белой дамы в казенном доме бродит по Европе

Ольга Андреева, Журналист
Слава магов опирается уже не на мастерство приворотов, а на точные рекомендации по стратегическому планированию жизни и бизнеса. Тактические меры по превентивному выцарапыванию глаз сменились мировоззренческими откровениями. Подробности...
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Новый Китай меняет тактику

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Если у Китая все получится, то в мире образуется два сравнимых по силе и возможностям лагеря. Оба они будут действовать в рамках рыночной экономики и давать своим малым и средним участникам широкие возможности. Подробности...
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            В Москве прошла встреча бизнесменов России и Казахстана

            24 апреля 2019, 19:57

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            Вопросы взаимовыгодного сотрудничества между российскими и казахскими предпринимателями и знакомство с условиями инвестирования и ведения бизнеса в Казахстане обсуждались в Москве в ходе делового завтрака на тему «Казахстан: возможности для локализации производства, развитие экспорта в рамках ЕАЭС и партнерство с московским бизнесом».

            Организаторами мероприятия выступили Московская торгово-промышленная палата, посольство и торговое представительство Казахстана в России, а также компания «Advantage Kazakhstan». Главная тема встречи – презентация новых форм взаимодействия экономических структур Казахстана с инвесторами. 

            Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов в ходе делового завтрака представил казахским партнерам проект «Бизнес-маркет», который «позволяет предпринимателям обмениваться важной информацией». «Я уверен, что здесь уже много достойных примеров, которые показали выгодное вложение денег в экономику Казахстана и выгодное взаимосотрудничество между нашими предпринимателями», – цитирует Платонова Агентство «Москва». – «Сегодня не просто встреча, а продолжающееся сотрудничество. Оно не сегодня началось, не завтра закончится. Нас объединяет наша общая история, а самое главное – нас объединяет настоящее».

            Советник-посланник посольства Казахстана в РФ Нуржан Каджиакбаровотметил, что для инвесторов, в том числе и для российских партнеров, в стране созданы благоприятные условия и принята национальная инвестиционная стратегия. «В Казахстане эффективно действует многоуровневая система прямого диалога государства с инвесторами, включающая Совет иностранных инвесторов при президенте Республики Казахстан, Совет по улучшению инвестиционного климата при премьер-министре, институт Инвестиционного омбудсмена. Проводится оптимизация услуг, предоставляемых инвесторам. А для российских предпринимателей мы готовы предоставить особо приоритетные условия», - заявил казахский дипломат.

            Торговый представитель Казахстана в России Бауржан Сартбаевв своем выступлении заявил, что согласно отчету Всемирного банка «Doing Business 2019», в общем рейтинге по легкости ведения бизнеса Казахстан занял 28-е место из 190 стран, поднявшись за год на восемь позиций. При этом по показателю «защита миноритарных инвесторов» Казахстан находится на первом месте в мире. 

            По оценкам главы компании Advantage KazakhstanДмитрия Родина, в 2018 году объем закупок казахских госпредприятий через тендеры составил около 10 млрд долларов, что весьма серьезная сумма для страны, где проживает 18 млн человек. «Я полагаю, что в таких тендерах объем участия малого и среднего бизнеса может доходить до 70%. Это очень большая доля, это доля развитых стран», - подчеркнул бизнесмен. По его словам, инвестиции в Казахстан, в том числе и на уровне малого и среднего бизнеса, очень перспективны. 

            Благодаря низким ставкам кредитования (в тенге 6 % годовых), прозрачной электронной системе закупок, малый и средний бизнес становится главным драйвером экономического роста в Казахстане. Количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса превысило 1,2 млн, в эту сферу вовлечено 3,2 млн человек, а доля малого и среднего бизнеса в прошлом году в экономике Казахстана достигла более 27%, тогда как в 2005 году она составляла немногим более 10%. Планируется, что к 2025 году это доля в экономике страны достигнет 35%.

            «Наша цель – уменьшить стоимость входного билета на казахский рынок», - подчеркнул Дмитрий Родин. Участники делового завтрака также отметили, что в рамках ЕЭАС России стоит задействовать опыт Казахстана и «подружить» представителей малого и среднего бизнеса двух стран. 



             
             
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