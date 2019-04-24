«Молодежка ОНФ» подключилась к помощи пострадавшим от пожаров в Забайкалье

К оказанию помощи пострадавшим, ликвидации последствий пожаров в Забайкальском крае и профилактике пожаров в природных парках в Иркутской области и Бурятии подключилась «Молодежка ОНФ» при поддержке Минприроды России.

В Иркутской области волонтеры команды «Молодежка ОНФ» при поддержке Минприроды займутся профилактикой пожаров в Прибайкальском Национальном парке. С 25 апреля, начиная с Листвянки, они начнут патрулирование туристических троп и стоянок, предупреждая об опасности разведения костров, недопустимости замусоривания уникальных природных территорий, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

В Бурятии в республиканском парке с целью профилактики пожаров волонтеры «Молодежки» с 26 апреля организуют посты на подъездах, будут наводить порядок в парке после зимы, помогать егерям, минимизируя возможности развития пожаров.

В Забайкальском крае работа началась с 21 апреля. Волонтеры команды «Молодежка ОНФ» работали в пяти пунктах приема гуманитарной помощи и пунктах временного размещения пострадавших. 25 апреля будет работать пункт приема помощи в Чите.

Кроме того, в период с 28 апреля по 4 мая мобильная группа, состоящая из 22 человек (шесть из них медики: психологи, хирург) прибудут в г.п. Балей для оказания адресной гуманитарной помощи жителям близлежащих поселков и сел. Будут восстанавливаться загоны для скота, готовиться площадки для восстановления сгоревших домов и строений, оказываться медицинская и психологическая помощь нуждающимся.

Напомним, в течение 19-22 апреля в Забайкалье в результате шквалистого ветра в нескольких районах региона степные пожары перебросились на населенные пункты. Уничтожены 99 жилых домов и 113 фермерских и личных животноводческих хозяйств, в которых погибло более 5,5 тыс. голов скота. Более 30 человек получили ожоги различной степени тяжести, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, огонь разрушил два зернохранилища, 320 тонн грубых кормов и не менее шести единиц сельхозтехники. Ущерб оценивается в 280 млн рублей.