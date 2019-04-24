Конкурс лесоустроителей начался в Брянске

В Брянске на базе учебно-опытного лесничества состоялось торжественное открытие конкурса профессионального мастерства среди работников ФГБУ «Рослесинфорг».

В конкурсе принимают участие более 70 лесоустроителей из 26 филиалов учреждения из разных субъектов Российской Федерации, сообщили организаторы конкурса.

На торжественной церемонии открытия участников приветствовали заместитель директора ФГБУ «Рослесинфорг» Алексей Григорьев, начальник управления лесами Брянской области Владимир Дзубан, директор филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Заплеспроект» Олег Глушенков.

Конкурс профмастерства проводится для укрепления престижа лесных инженерных профессий, популяризации знаний о лесе и повышения мастерства инженеров-таксаторов.

Как отмечает заместитель министра природных ресурсов и экологии, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик, в последнее время в лесоустройство вернулись более 200 инженеров-таксаторов, и мы ставим цель увеличить в течение трех лет количество таких специалистов еще на 400 человек. Перед ними в ближайшее время стоят масштабные задачи устройства более 26 млн га лесных массивов ежегодно.

«У нас на территории России работает 37 филиалов, которые нуждаются в постоянном притоке молодых высококвалифицированных специалистов. Мы развиваем сотрудничество с учебными заведениями в деле внедрения практикоориентированного обучения и целевой подготовки специалистов, чтобы максимально сократить срок профессиональной адаптации молодого сотрудника и увеличения производительности труда», – рассказал директор ФГБУ «Рослесинфорг» Игорь Мураев. - «Широко применяется наставничество, разработана программа профориентационной работы и социальной поддержки молодежи».

Участники конкурса профессионального мастерства разделены на два направления: государственная инвентаризация лесов и лесоустройство. В состав каждой команды вошли специалисты по обоим направлениям деятельности, которым предстоит выполнить специальные задания. Специалисты государственной инвентаризации лесов (ГИЛ) должны произвести закладку пробных площадей на определенном лесном участке, а лесоустроители (таксаторы) – подготовить таксационное описание лесных участков, определить качественные и количественные характеристики леса. По итогам конкурса будут определены победители в номинациях «Лучший таксатор» и «Лучшая бригада ГИЛ».