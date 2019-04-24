Еврокомиссия запланировала встречу России и Украины по транзиту газа

Еврокомиссия планирует провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной по газу, об этом сообщается в заявлении замглавы ЕК Мароша Шефчовича.

В документе указано, что ЕК намерена провести встречу в Брюсселе в ближайшие недели, передает ТАСС.

Ранее Шефчович заявлял, что Россия и Украина заключат соглашение по транзиту газа после 2019 года «достаточно быстро».