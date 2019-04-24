МИД обеспокоился военной стратегией Британии в Арктике

Принятие Великобританией военной стратегии по Арктике не может не беспокоить Россию, заявил посол по особым поручениям МИДа, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов.

«Нас не может не беспокоить интернационализация военной активности в регионе, примером чему послужила анонсированная Великобританией осенью 2018 года военная арктическая стратегия», – сказал Корчунов, передает РИА «Новости».

Как подчеркнул дипломат, военное присутствие внерегионального государства ведет к обострению напряженности в Арктике.

«Впервые неарктической страной принята арктическая военная стратегия. Это тревожный шаг, который ведет к обострению напряженности и требует принципиальной оценки наших арктических партнеров», – заявил он.

Корчунов также отметил, что между Россией и США в рамках Арктического совета складывается плодотворное сотрудничество.

«Я хотел бы отметить, что с Соединенными Штатами в Арктическом совете выстраивается в целом конструктивное взаимодействие; надеемся, что так будет и в последующем», – сообщил посол.

Он добавил, что проведение саммита арктических государств пока не рассматривается, но не исключено в будущем, когда для этого сложатся подходящие условия. Корчунов сказал, что Россия, как и раньше, поддерживает идею проведения саммита.

В феврале министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон после посещения британских морских пехотинцев на норвежской военной базе Бардуфосс заявил о намерении Соединенного Королевства нарастить военное присутствие в Арктике якобы для защиты северного фланга НАТО от России.

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