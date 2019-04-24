Путин призвал депутатов привлекать к работе непарламентские партии

Президент России Владимир Путин заявил, что депутатам необходимо вовлекать в обсуждение важных вопросов общества непарламентские партии.

На встрече с членами Совета законодателей России он подчеркнул, что нужно подключать партии, которые готовы «конструктивно работать» на благо государства, передает ТАСС.

Также российский лидер настаивает, чтобы парламентарии укрепляли обратную связь с обществом. Это поможет наладить систему внесения корректив в практическую работу.

«В ходе реализации масштабных проектов нам нужно наладить четкое понимание, как это сказывается на практической жизни, и вовремя какие-то коррективы вносить в практическую работу», – отметил Путин.

При этом Путин отметил, что ревизия контрольно-надзорной деятельности госорганов не должна «привести к перекосам и правовому вакууму» в этой сфере.

«Столь масштабное обнуление ни в коем случае не должно привести к правовой пустоте, правовому вакууму и «люкам. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы это обнуление отразилось на интересах граждан», – подчеркнул глава государства.

Президент также призвал парламентариев при принятии непростых решений объяснять гражданам их необходимость. «Да, иногда нужно принимать те решения, которые, на первый взгляд, кажутся непростыми и непопулярными, но когда мы людям объясняем, почему мы принимаем те или иные решения, к чему мы стремимся, каких целей мы стараемся достичь, принимая то или иное решение, - а все решения должны приниматься в интересах граждан в среднесрочной либо в отдаленной перспективе, – когда мы разъясняем это людям, тогда совершенно другая обстановка в обществе складывается», – указал Путин.

По его словам, «когда люди понимают, что власть не сама по себе существует, в каких-то облаках витает, а понимает, что происходит, видит перспективы развития экономики и социальной сферы, действует в интересах этого развития, в интересах людей, тогда и другое отношение будет избирателей к тем решениям, которые принимаются».