Луценко обрадовался намерению Януковича вернуться на Украину

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что рад намерениям экс-президента страны Виктора Януковича вернуться на Украину, потому что здесь его ждут «конвой и наручники».

«Радуюсь намерениям Януковича вернуться в Украину. Здесь его ждет не только приговор за государственную измену, но и готов обвинительный акт по организации расстрелов Майдана. Дважды ВР не проголосовала за продление права заочного судопроизводства. Поэтому ждем приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками», – написал Луценко в Facebook.

Ранее адвокат Виталий Сердюк в интервью «Известиям» заявил, что Янукович собирается вернуться на Украину, чтобы доказать политический характер выдвинутых против него обвинений.

Отметим, что избранный президентом Украины Владимир Зеленский уже объявил, что сменит генпрокурора, так как «Луценко – это старая команда».

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