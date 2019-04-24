Apple назвала сроки исправления ошибки с некорректным отображением Крыма

Компания Apple проинформировала Госдуму о том, что окончательно исправит проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах не ранее 10 мая.

«Представители компании Apple проинформировали о том, что смогут окончательно исправить (проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах – ред.) не ранее 10 мая», – сообщили в аппарате комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции РИА «Новости».

После этой даты возможна встреча депутатов с представителями компании.

Ранее сообщалось, что из приложения «Погода» на iOS пропали города Крыма.