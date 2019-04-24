Строительная фирма призналась, что ее рабочие курили в Нотр-Даме

Устанавливавшая строительные леса у Нотр-Дама компания Le Bras Frères признала, что ее рабочие нарушали запрет на курение на строительной площадке.

«Есть сотрудники, которые время от времени нарушали этот запрет, и мы об этом сожалеем», – сообщил представитель компании Марк Эскенази, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Рresse.

Он заверил, что окурок не мог стать причиной пожара в соборе Парижской Богоматери. Эскенази добавил, что в строительных подъемниках «не было никакой проблемы».

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Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля, в итоге обрушились шпиль и крыша. Полиция Парижа сообщила, что возгорание произошло из-за короткого замыкания.

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