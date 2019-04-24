Генштаб ВС России обвинил западные СМИ в антироссийской пропаганде

Начальник Генштаба Вооруженных сил России, генерал армии Валерий Герасимов назвал тезис западных СМИ о якобы ведущихся Россией военных приготовлениях инструментом антироссийской пропаганды.

«Хочу также опровергнуть тезис о якобы ведущихся нашей страной военных приготовлениях, который сейчас активно тиражируется русофобскими СМИ и используется в развернутой антироссийской западной пропаганде», – сказал Герасимов, сообщает РИА «Новости».

Он отметил открытость российских ВС в «вопросах решаемых ими задач, так и в подходах к обеспечению региональной и глобальной стабильности», назвав политику США и союзников агрессивной.

Герасимов призвал западных партнеров отказаться от создания в Европе новых «разграничительных линий» и снизить противостояние по линии Россия–НАТО, напомнив, что, согласно договоренностям 1997 года, «Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников».

«Важным условием для снижения напряженности может стать прекращение дестабилизирующей активности вооруженных сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Черном море», – заявил Герасимов.

Он отметил, что из-за наращивания военной активности США и НАТО вблизи российских границ, Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов за счет сокращения состава войск других округов.

Глава Генштаба рассказал и о планах России в Арктике, заявив, что в данном регионе существенных угроз нет, поэтому и проведение масштабных учений пока не панируется.

«При этом внимательно отслеживаем ситуацию с действиями НАТО. Например, проведенное в 2018 году на территории Норвегии учение «Trident Juncture – 2018» по суммарно привлеченным силам и отработанным вопросам было направлено на демонстрацию активности возросшего военного потенциала НАТО в Арктике. Полагаем, что данная деятельность альянса провоцирует гонку вооружений и противоречит задачам развития и освоения Арктики», – добавил Герасимов.

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